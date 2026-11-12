Guayaquil: estos son los ocho candidatos y sus planes de trabajo en busca del Sillón de Olmedo

Conozcan quiénes son los aspirantes que buscan suceder a Aquiles Alvarez en Guayaquil

Ocho aspirantes se disputan la Alcaldía de Guayaquil en las próximas elecciones seccionales del domingo 29 de noviembre del 2026.

Entre los candidatos están una exalcaldesa, un exdirector de la ATM, abogados, activistas sociales y profesionales vinculados a distintos sectores.

Según la información electoral proporcionada por el CNE, 12 organizaciones presentaron candidaturas; siete participarán mediante alianzas y dos competirán de manera independiente.

Los aspirantes tienen trayectorias en la política, la administración pública, el derecho, la educación y el trabajo comunitario.

Estas son sus trayectorias y sus planes de trabajo para los electores

Candidata, Cynthia Viteri

Cynthia Viteri Candidata respaldada por Acción Democrática Nacional (ADN), busca regresar a la Alcaldía de Guayaquil.

La abogada y exalcaldesa estuvo al frente del Municipio entre 2019 y 2023 .

. Su plan de trabajo destaca "recuperar el liderazgo y la autoridad municipal en el territorio de manera integral, mediante acciones que, en el marco de nuestras competencias, mejoren las condiciones de vida de las personas."

Plan de trabajo:

Candidato, Andrés Roche

Andrés Roche Es el candidato del Partido Social Cristiano (PSC). Es abogado y tiene una maestría en Derecho Administrativo.

Fue director de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), asambleísta alterno y ocupó otros cargos municipales durante las administraciones de Jaime Nebot y Cynthia Viteri.

Su plan de trabajo busca "Ordenar, recuperar, rehabilitar y proyectar a Guayaquil al 2031 con la suma de todos los actores una ciudad con mejores índices de seguridad".

Plan de trabajo:

Candidata, Mónica Luzárraga

Mónica Luzárraga Participa por la alianza Despierta, integrada por Unidad Popular y Pachakutik. Es abogada y activista.

Su precandidatura fue impulsada inicialmente por el Partido Socialista Ecuatoriano, pero posteriormente pasó a contar con el respaldo de esta alianza.

Su plan de trabajo "se articula en torno a tres principios rectores: el bien común, el derecho a la ciudad y la justicia territorial y ecológica".

Plan de trabajo:

Candidato, Antonio García

Antonio García Representa al Partido Sociedad Patriótica. Es abogado y consultor político, con alrededor de 15 años de trayectoria en la función pública.

En 2009 fue delegado presidencial ante el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) y, entre 2010 y 2011, integró el directorio del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Su plan "se estructura alrededor de cinco ejes de acción: seguridad y orden; productividad y empleo; servicios públicos municipales; espacios públicos y desarrollo social; y transparencia y eficiencia municipal".

Plan de trabajo:

Candidata, Fiorella Ycaza

Fiorella Ycaza Candidata del Partido Socialista Ecuatoriano, es esposa del actual alcalde, Aquiles Alvarez.

Su postulación la ubica entre las aspirantes que buscan sucederlo en la administración municipal.

Su plan busca "fortalecer el desarrollo sostenible, resiliente e inteligente del cantón de Guayaquil en su zona urbana y rural mediante una planificación y gestión definida en corto, mediano y largo plazo que satisfaga las necesidades básicas y fortalezca la reactivación económica y la reconstrucción del tejido social para el año 2031".

Plan de trabajo

Candidato, Pedro Medina

Pedro Medina Participa por la alianza Mano Firme, conformada por el Partido Igualdad Democrática (PID), Izquierda Democrática y Futuro.

Es médico cirujano, activista social, conferencista y educador.

Su plan busca "promover el desarrollo integral y sostenible del cantón Guayaquil, mediante una gestión municipal eficiente, transparente, participativa y cercana a la ciudadanía, orientada a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la seguridad y la convivencia".

Plan de trabajo:

Candidata, Susana Santistevan

Susana Santistevan Es la candidata del movimiento CREO. Es abogada, activista social y magíster en Derecho Notarial.

También se desempeña como directora cantonal de esa organización política en Guayaquil y cuenta con experiencia en la función pública y el trabajo comunitario.

Su plan busca "impulsar en el cantón Guayaquil un modelo de desarrollo sostenible, «Guayaquil Crece», con principios de equidad, transparencia y buen vivir, que ordene el crecimiento urbano y territorial, cierre las brechas entre las circunscripciones urbanas y las cinco parroquias rurales".

Plan de trabajo:

Candidato, Héctor Baldeón

Héctor Baldeón Candidato de Avanza, es licenciado en Ciencias de la Educación, pastor evangélico y exdocente universitario.

Su experiencia combina la enseñanza, la actividad religiosa y el servicio público.

Su plan "prioriza la construcàión de una Ciudad más seora, ordenada, saludable y con mayores Oportunidades para todos. Para ello, propone acciones enfocadas en: Fortalecer la seguridad ciudadana y promover la paz social".

Plan de trabajo:

Los ocho aspirantes buscan dirigir una de las administraciones municipales más importantes del país.