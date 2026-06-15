A los jugadores del Deportivo Quito les hicieron una limpia en el mercado de Santa Clara

Jugadores del Deportivo Quito se realizaron una limpia en el mercado de Santa Clara.

Directiva, cuerpo técnico y jugadores del Deportivo Quito realizaron un recorrido turístico por La Mariscal. La visita se conoció este lunes 15 de junio de 2026.

Durante el recorrido, el equipo recibió una limpia en el mercado Santa Clara, un ritual que permite eliminar las malas energías del cuerpo con diferentes tipos de hierbas y colonias.

El primero en realizarse este ritual fue el presidente del club, José Antonio Pardo. Luego los jugadores se animaron a realizarse la limpia.

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“Es algo que ya he hecho. Obviamente tienes que creer en esto y esperemos que este año con la limpia podamos ascender. Es nuestro anhelo. El año anterior estuvimos muy cerca”, expresó Pardo.

El mercado Santa Clara cuenta con seis caseritas que realizan las limpias. “Cada una ocupa las hierbas amargas como ruda, marco, santa maría. Se ocupa también una colonia ya sea florida o el caballito y un huevo de campo. Esto ayuda a sacar malas energías, cura del espanto o el mal aire”, indicó la presidenta del mercado, Alexandra Zambachi.

El Deportivo Quito también realizó un recorrido en el bus turístico de dos pisos, que llevó al equipo de la Plaza del Teatro a recorrer la calle Reina Victoria y avenida Patria en camino al mercado de Santa Clara.