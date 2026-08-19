Frenan a presunta banda armada que recorría las calles del sur de Quito de manera sospechosa.

Cuatro ciudadanos fueron aprehendidos en el sector de La Argelia, en el sur de Quito, en el marco del operativo denominado 'Cero Impunidad 27112'.

La intervención fue ejecutada por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra la Propiedad (BAC) de la Policía Nacional.

El hecho se registró el martes 18 de agosto de 2026. Según el informe oficial, agentes de inteligencia detectaron un automóvil.

De acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, circulaba en actitud sospechosa por varias calles de la zona.

Evidencias encontradas por la Policía Nacional durante el operativo. Foto: Policía Nacional

Al notar el comportamiento inusual de los ocupantes, los uniformados interceptaron el vehículo para una inspección de rutina.

Durante la revisión, hallaron dos armas de fuego (una pistola y un revólver), 11 cartuchos y cuatro terminales móviles cuya procedencia legal no pudo ser justificada.

Perfil de los aprehendidos

La Policía confirmó que entre los detenidos se encuentran dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y dos extranjeros:

Edwin Moisés V. (21 años, ecuatoriano): registra una detención previa por el delito de robo.

(21 años, ecuatoriano): registra una detención previa por el delito de robo. Carlos Luis M. (38 años, ecuatoriano): sin registro de antecedentes.

(38 años, ecuatoriano): sin registro de antecedentes. Willington C. (47 años, colombiano): sin antecedentes penales.

(47 años, colombiano): sin antecedentes penales. Alexcey V. (52 años, colombiano): sin antecedentes registrados.

La Policía Judicial también les incau.

Evidencias incautadas

Como siguiente resultado del operativo se fijaron los indicios:

1 arma de fuego tipo revólver

1 arma de fuego tipo pistola

11 cartuchos

4 teléfonos celulares

1 vehículo plateado

Los cuatro aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Son sospechosos del delito de tenencia y porte ilegal de armas de fuego.

El vehículo y las evidencias ingresaron bajo cadena de custodia a la Policía Judicial.