Gustavo Chiriboga asume la secretaría de Seguridad tras la salida de Carolina Andrade

Gustavo Chiriboga es abogado y se encargará de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Seguridad.

El Municipio de Quito anunció cambios en sus instituciones. Uno de ellos se realiza en el Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos. Esa entidad estará dirigida por Gustavo Chiriboga, confirmó el cabildo este lunes 5 de octubre del 2026.

Chiriboga, quien se desempeñaba como Director de la Agencia Metropolitana de Control, asume el cargo tras la salida de Carolina Andrade.

El funcionario es Abogado por la Universidad San Francisco de Quito, con una maestría en Derecho Constitucional y una especialización en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, cuenta con experiencia en la gestión del control urbano de la capital.

Su experiencia en estas áreas estará vinculada a la coordinación interinstitucional, el uso de herramientas tecnológicas y la atención de temas relacionados con seguridad, control y convivencia ciudadana.

Otros cambios en el Municipio de Quito

Además del cambio en la Secretaría de Seguridad, el Municipio de Quito también anunció nuevas autoridades en las administraciones zonales Manuela Sáenz y Eugenio Espejo.

Gardenia Segovia asumirá la Administración Zonal Eugenio Espejo. La funcionaria cuenta con experiencia en gestión pública, derecho administrativo, contratación pública y asesoría jurídica, además de haber ocupado cargos directivos en instituciones nacionales y municipales, entre ellas la Asamblea Nacional y empresas públicas metropolitanas.

Segovia tiene estudios de cuarto nivel y formación especializada en contratación pública, derecho administrativo, derecho del comercio internacional, transparencia, control interno, gobernanza y administración pública.

La Administración Zonal Manuela Sáenz estará a cargo de Franklin Narváez, profesional con más de 20 años de experiencia en gestión pública, planificación y administración financiera. Es ingeniero comercial y cursa una Maestría en Administración Pública, con mención en Gobernanza Digital y Gestión de Capacidades Públicas.