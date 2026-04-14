Quito: Dos personas tuvieron quemaduras en el 90% del cuerpo tras deflagración

Una deflagración de gas ocurrió en una vivienda en el sector El Calzado, en Quito

Dos personas resultaron con quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 90% de su cuerpo tras una emergencia por acumulación de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

El Cuerpo de Bomberos Quito atendió a los dos afectados por una deflagración que se registró en un vivienda en el sector de El Calzado, en sur de la capital, este martes 14 de abril de 2026.

"Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los dos pacientes con quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 90% de su cuerpo", indicó la entidad de socorro.

Posteriormente, los heridos fueron trasladados a casas de salud. El incidente se habría originado en la madrugada, cuando los ocupantes del inmueble manipularon un cilindro de gas sin percatarse de que las hornillas de la cocina quedaron abiertas.

La fuga continuó hasta la mañana de este martes 14 de abril. En el momento en el que encendieron un fósforo, se produjo la deflagración.

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Una deflagración es una combustión muy rápida que se da por una fuga y acumulación de gas en un lugar cerrado y hay una chispa o calor que lo enciende brevemente.

Ante lo ocurrido, los Bomberos recomiendan a la ciudadanía que antes de irse a dormir, se revise que las hornillas de la cocina estén cerradas.