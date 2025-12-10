Contraloría halló indicios de responsabilidad penal en la compra de trolebuses eléctricos

En marzo del 2025 comenzaron a circular en Quito las primeras unidades de trolebuses 100%

La Contraloría General determinó, este miércoles 10 de diciembre del 2025, indicios de responsabilidad penal en la adquisición de trolebuses 100% eléctricos para Quito.

El ente de control aprobó un informe de auditoría tras realizar un examen especial en la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. El análisis se centró en el período comprendido entre agosto de 2022 y el 30 de abril del 2025.

Uno de los principales hallazgos de la Contraloría es que se adquirieron los trolebuses “sin acatar recomendaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop)”.

Además, no se habrían cumplido “las condiciones del proyecto de inversión y se omitieron los procedimientos de contratación pública”, señaló el organismo.

En el informe de auditoría No. DNA6-EP-0003-2025 se menciona que la adquisición de los trolebuses eléctricos no se efectuó mediante un proceso de subasta inversa, debido a que el Alcalde de Quito suscribió el Memorando de Entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

La auditoría también determinó que “sin una coordinación previa, el Gerente General de la Empresa de Pasajeros Quito invitó a la Unops a presentar una propuesta y firmó un ‘Memorándum de Acuerdo’ para la adquisición de trolebuses eléctricos, sin considerar lo establecido en el proyecto de inversión”.

Previo a la suscripción del ‘Memorándum de Acuerdo’, las mesas de trabajo técnicas y operativas no contaron con los respaldos documentales que evidencien cómo se establecieron los costos de implementación.

Según la Contraloría, estas actuaciones ocasionaron un perjuicio de 2’552.307,83 millones de dólares, “correspondiente a los pagos realizados a la Unops por concepto de costos de implementación e indirectos”.

El ente de control también determinó que los trolebuses 100% eléctricos adquiridos no cumplieron 15 de las 80 especificaciones técnicas establecidas en el contrato firmado.

“El Gerente Técnico, el Coordinador de Mantenimiento de la Flota, Encargado y los Especialistas de Mantenimiento aprobaron el diseño del prototipo del trolebús eléctrico sin considerar las especificaciones técnicas previstas en el contrato, ni un análisis técnico que justifique su incumplimiento”, menciona el informe.

Con los hallazgos identificados, el equipo de auditoría sugirió glosas por 2’552.307,83 millones de dólares y responsabilidades administrativas por 79.970 dólares.

Además, se determinaron indicios de responsabilidad penal que serán remitidos a la Fiscalía para que se inicie una investigación.

El concejal Andrés Campaña dijo que “el máximo órgano de control de los recursos públicos emitió un informe con indicios de responsabilidad penal por peculado sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años”.

La controversia por la adquisición de 60 trolebuses eléctricos comenzó en abril del 2025, cuando seis concejales de Quito presentaron un pedido de examen especial a la Contraloría General del Estado.

Incluso, el 10 de abril pasado, los concejales Michael Aulestia y Wilson Merino consultaron al Sercop si es jurídicamente válido que una entidad pública contrate la adquisición de bienes o servicios, a través de un organismo internacional de cooperación, como es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

En ese entonces, la Empresa de Pasajeros mencionó que la forma del acuerdo está avalada en los convenios entre Ecuador y las oficinas de Naciones Unidas.

"Cabe insistir que las reglas a aplicarse en este caso son las del Derecho Internacional Público, que se anclan a la Constitución de la República del Ecuador", indicó la empresa en un comunicado.

Sin embrago, tras emitirse en informe de auditoría este 10 de diciembre, el Municipio capitalino aún no ha realizado ningún pronunciamiento sobre los hallazgos de Contraloría.

Trolebuses superó los 2 millones de kilómetros recorridos

El Municipio informó, el lunes 8 de diciembre, que la nueva flota de 60 trolebuses 100% eléctricos superó los 2 millones de kilómetros recorridos en 252 días de operación. Además, registran cerca de 19 millones de viajes en 138 281 salidas desde las estaciones.

Los nuevos trolebuses iniciaron su operación en dos fases: el 31 de marzo del 2025 comenzaron a rodar 46 unidades por los carriles exclusivos de la capital; mientras que, el 16 de junio, arrancaron su servicio los 14 restantes.