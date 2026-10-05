Estación El Labrador del Metro de Quito vuelve a operar con normalidad este 5 de octubre

Así luce la estación del Metro El Labrador tras las labores de limpieza.

La estación El Labrador del Metro de Quito fue habilitada nuevamente y está operando con normalidad este lunes 5 de octubre de 2026, luego de los trabajos de limpieza.

Las intensas lluvias registradas en la capital, el domingo 4 de octubre, provocaron que se inunde la estación de El Labrador del Metro de Quito.

El Metro de Quito informó a las 06:19 que "las 15 estaciones del sistema se encontraban operativas con normalidad, incluida El Labrador".

La estación tuvo que permanecer cerrada durante el domingo 4 de octubre para permitir que los equipos técnicos realizaran las labores de limpieza y adecuación del espacio afectado por la acumulación de agua.

Mientras se ejecutaban estos trabajos, el resto de la línea, en el tramo Quitumbe-Jipijapa, continuó funcionando con normalidad.

Tras las lluvias, el Metro de Quito confirmó que que los sistema de telecomunicaciones, señalización, ferroviaria, energización y trenes no registran afectaciones.