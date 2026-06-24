La mayoría de estudiantes reconocidas con Mención de Honor en Quito son mujeres

Abanderados y abanderadas del Pabellón Nacional fueron reconocidos, en Quito.

493 abanderados y abanderadas de los colegios de Quito recibieron la Mención de Honor ‘Abdón Calderón’.

El reconocimiento fue entregado a alumnos de colegios fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares de Quito, el 24 de junio de 2026.

Según los datos, el 69% de quienes recibieron el galardón fueron mujeres. Las alumnas recibieron además, una medalla y un diploma por su esfuerzo.

Se premia la excelencia académica y el esfuerzo

Por tercer año consecutivo, la mayoría de estudiantes reconocidas son mujeres. Hubo 338, frente a los 155 hombres.

Entre los condecorados también estuvieron alumnos del programa ‘Quito Vuelve al Aula’, iniciativa dirigida a personas mayores de 18 años que retomaron sus estudios para culminar el bachillerato.

La Mención se trata de un reconocimiento otorgado por el Concejo Metropolitano del Municipio de Quito que premia la excelencia académica y el esfuerzo de los estudiantes.