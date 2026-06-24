Operativo contra tramitadores en alrededores del patio de retención de El Beaterio, en Quito

Las autoridades intervinieron en los alrededores del centro de retención vehicular en el Beaterio, en el sur de Quito.

Las autoridades municipales realizaron un operativo de control en los alrededores del centro de retención vehicular de El Beaterio, administrado por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en el sur de Quito, este 24 de junio de 2026.

La intervención se produjo tras varias denuncias de ciudadanos sobre la presencia de tramitadores informales que presuntamente estarían duplicando valores por trámites en ese lugar

Como resultado de las acciones de control, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) inició procesos sancionatorios contra cuatro tramitadores.

Sin embargo, las denuncias ciudadanas no se limitan únicamente a los supuestos cobros irregulares. Usuarios y moradores de la zona también han alertado sobre frecuentes disputas entre propietarios de winchas.

Caída del sistema de la AMT provocó demoras en trámites

Denuncian que se han registrado peleas por la captación de clientes que acuden al patio de retención vehicular y requieren utilizar el servicio de winchas.

Las entidades municipales señalaron que continuarán realizando operativos con el objetivo de combatir las prácticas irregulares en trámites relacionados con vehículos retenidos.