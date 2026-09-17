Frenan venta de lotes en zona arqueológica de Quito: los ofrecían a USD 35 000 en redes sociales

Los hallazgos podrían constituir cuatro infracciones relacionadas con el fraccionamiento del suelo sin licencia, de acuerdo con la AMC.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) suspendió el fraccionamiento del suelo y la comercialización de lotes dentro de una zona arqueológica de Quito.

Se trata de un área de más de 67 000 metros cuadrados presentada en redes sociales como un proyecto inmobiliario en el Valle de Los Chillos, al suroriente de la capital.

Según la AMC, el terreno se encuentra en suelo de protección ecológica, donde no está permitido este tipo de fraccionamiento.

Por lo que los terrenos ofrecidos nunca podrán regularizarse como lotes individuales.

Según la AMC, en esta está prohibido la construcción de lotes para viviendas.

A pesar de esta restricción, el proyecto ofrecía en diferentes redes sociales terrenos planos de 500 metros cuadrados por USD 35.000.

Pedían una entrada del 50% y el financiamiento del saldo durante más de tres años.

“Antes de comprar un terreno, recomendamos a la ciudadanía acercarse a la administración zonal más cercana con el número del predio, ya que esta consulta es gratuita y permite verificar si cuenta con permisos, si tiene afectaciones y si puede ser fraccionado legalmente”. Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC.

Aunque la publicidad mostraba terrenos delimitados como lotes individuales, los propios promotores señalaban que la venta se realizaba mediante derechos y acciones.

Es decir, mediante una figura que no reemplaza la licencia municipal ni convierte esas divisiones en lotes aprobados legalmente.

La AMC frenó la venta de lotes en una zona arqueológica de Quito este jueves 17 de septiembre de 2026.

Derrocaron parte de una casa patrimonial

En el lugar también se constató el derrocamiento de gran parte de una casa de hacienda considerada patrimonial.

Según la AMC, la modificaron de sus cubiertas sin la autorización correspondiente.

El Informe de Regulación Metropolitana señaló que el predio forma parte de un polígono de protección arqueológica.

También que se encuentra dentro del inventario del Patrimonio Cultural Nacional.

Los hallazgos podrían constituir cuatro infracciones relacionadas con el fraccionamiento del suelo sin licencia.

Además, la comercialización de los lotes, los movimientos de tierra sin autorización y la intervención de una construcción patrimonial sin los permisos requeridos.

Los responsables podrían pagar multas que, en conjunto, alcanzarían hasta los USD 125 320, de acuerdo con la AMC.