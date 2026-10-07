Fuerte aguacero y tormenta eléctrica se registran en Quito este miércoles 7 de octubre 

Un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica se registró en varios sectores de Quito este miércoles 7 de octubre.

Un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica se registró en varios sectores de Quito este miércoles 7 de octubre de 2026.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó en sus canales oficiales que se reportaban lluvias en distintos puntos de la ciudad y emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante las precipitaciones.

Bomberos pide evitar calles inundadas

Entre las principales recomendaciones, Bomberos Quito pidió a la ciudadanía no cruzar por calles inundadas, debido al peligro que puede representar la acumulación de agua.

También recomendó mantener despejados los desagües en viviendas y espacios cercanos, especialmente en sectores donde suelen presentarse acumulaciones de agua durante lluvias intensas.

La institución pidió además revisar las condiciones del clima y mantenerse pendiente de la información difundida a través de canales oficiales.

¿En qué sectores se registran lluvias?

El ECU 911 Quito informó que, mediante sus cámaras de videovigilancia, se observó presencia de lluvia en varios sectores del Distrito Metropolitano.

Entre los puntos reportados están:

Av. 10 de Agosto y Naciones Unidas

Av. Pichincha y Sucre

Av. Reina Victoria Colón

Av. Colón y La Coruña

Av. América y Francisco Hernández

Av. Luis Cordero y Juan León Mera

Av. Alfredo Camaño e Isabela Católica

Av. Coruña y Francisco Salazar

La floresta

El ECU 911 reportó presencia de lluvia en sectores del centro y norte de Quito mediante sus cámaras de videovigilancia. ECU 911.

Tormenta eléctrica acompaña las lluvias

Además del aguacero, en distintos sectores de la capital se registró actividad eléctrica, con truenos y relámpagos durante las precipitaciones.

Ante este tipo de condiciones, las autoridades recomiendan evitar permanecer en espacios abiertos y mantenerse alejados de estructuras o elementos que puedan representar un riesgo durante una tormenta.