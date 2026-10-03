Fuertes lluvias y tormenta eléctrica dejan acumulación de agua y caída de árbol en Quito

Las fuertes lluvias acompañadas de tormenta eléctrica que cayeron sobre Quito la tarde de este sábado 3 de octubre de 2026 dejaron acumulaciones de agua y otras emergencias en diferentes sectores de la capital.

Según información del Cuerpo de Bomberos de Quito, durante la jornada se atendieron seis eventos relacionados con las precipitaciones. Se reportó acumulación de agua en Tumbaco, La Jipijapa, Puengasí y La Mariscal, mientras que en el sector de La Recoleta se registró la caída de un árbol.

Para atender las emergencias se coordinó la intervención de equipos municipales encargados del sistema de agua y de parques y jardines.

Tormenta eléctrica cayó sobre Quito

La lluvia estuvo acompañada de una fuerte actividad eléctrica, con rayos y relámpagos visibles desde diferentes puntos de Quito y los valles.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) reportó que a las 16:50 se registraba lluvia fuerte acompañada de tormenta en varios sectores de Pichincha, especialmente en Quito y los valles.

Las precipitaciones también redujeron la visibilidad en algunos puntos de la ciudad y generaron acumulaciones de agua sobre las vías.Alerta por lluvias continúa hasta el lunes

Las condiciones de este sábado se producen mientras permanece vigente la Advertencia Meteorológica N.° 77 del Inamhi, que contempla lluvias y tormentas en diferentes zonas del país.

Para la Sierra, el organismo había advertido de precipitaciones de mayor intensidad entre el 2 y el 5 de octubre, principalmente durante las noches y madrugadas. Pichincha está entre las provincias donde se esperaban eventos de mayor intensidad.

En Quito, la advertencia meteorológica se mantiene hasta las 10:00 del lunes 5 de octubre. Entre las zonas que podrían registrar afectaciones están sectores del Chocó Andino, Los Chillos y administraciones zonales como La Mariscal, Quitumbe, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, Manuela Sáenz y parte occidental de La Delicia.