Hallan cuerpo de una mujer en Guápulo, durante la búsqueda de Lizeth Bunshi

Los restos fueron encontrados durante las labores de búsqueda de Lizeth Bunshi. Fiscalía realizará las pericias para determinar la identidad.

Los restos de una mujer fueron encontrados la tarde de este martes 25 de agosto de 2026 en el río Machángara, en el sector de Guápulo, en Quito.

El hallazgo se produjo en el contexto de las labores de búsqueda de Lizeth Bunshi, según informó la Fiscalía General del Estado.

Fiscalía determinará la identidad

Tras realizar el levantamiento del cadáver, la Fiscalía dispuso que se practiquen las diligencias científicas correspondientes para establecer la identidad de la persona encontrada.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que los restos correspondan a Lizeth Bunshi.

Hallan restos de una mujer en el río Machángara, en Guápulo. Fiscalía Ecuador

Familia espera la identificación

Tras el levantamiento, el cuerpo será trasladado a la morgue de Quito, donde se realizarán las diligencias correspondientes para establecer oficialmente su identidad.

El hermano de Lizeth señaló que algunas características físicas del cuerpo encontrado coincidirían con las de la joven. Sin embargo, esto todavía no confirma que se trate de ella.

Una de las hermanas de Lizeth acudirá a la morgue para participar en el proceso de identificación, mientras se esperan los resultados de las pericias.

Desapareció el 18 de julio

Lizeth Bunshi fue reportada como desaparecida el 18 de julio de 2026. Desde entonces, sus familiares han participado activamente en su búsqueda y han pedido información que permita conocer su paradero.

Durante estas semanas se han desarrollado diligencias y operativos de búsqueda en distintos puntos, labores que continuaron este martes 25 de agosto de 2026 y llevaron al hallazgo en Guápulo.

La Fiscalía informó que, después del levantamiento del cadáver, dispondrá las diligencias científicas necesarias para determinar la identidad de la mujer.

Hasta que estas pericias concluyan, las autoridades no han confirmado que el cuerpo encontrado corresponda a Lizeth Bunshi. Redes Sociales

Hasta que estas pericias concluyan, las autoridades no han confirmado que el cuerpo encontrado corresponda a Lizeth Bunshi.