¿Quién fue Dolly Parton? La leyenda del country que conquistó varias generaciones

Dolly Parton murió a los 80 años tras una carrera de seis décadas.

De crecer con 11 hermanos en una familia de escasos recursos en las montañas de Tennessee, EE.UU., a convertirse en una de las artistas más reconocidas de Estados Unidos. Así fue la historia de Dolly Parton, quien murió este martes 25 de agosto de 2026, a los 80 años.

Cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa, Dolly construyó una carrera que atravesó generaciones con canciones como ‘Jolene’, ‘9 to 5’, ‘Coat of Many Colors’ e ‘I Will Always Love You’.

Esta última alcanzó un nuevo nivel de popularidad cuando Whitney Houston la interpretó en 1992 para la película The Bodyguard. Parton había escrito originalmente la canción como una despedida profesional de Porter Wagoner.

De Kenny Rogers a Miley Cyrus

Una parte importante de su legado fueron sus colaboraciones.

Junto a Kenny Rogers convirtió Islands in the Stream en uno de los duetos más recordados de los años 80. También grabó el exitoso álbum Trio junto a Linda Ronstadt y Emmylou Harris, que ganó un Grammy.

A lo largo de su carrera trabajó además con artistas como Willie Nelson, Reba McEntire, Brad Paisley, Pentatonix, Kesha, Queen Latifah, Lainey Wilson y Sabrina Carpenter, entre otros.

Una de sus relaciones más especiales fue con Miley Cyrus, su ahijada. Dolly apareció como la “tía Dolly” en Hannah Montana y posteriormente ambas compartieron escenarios y grabaciones.

En enero de 2026, para celebrar sus 80 años, Parton reunió a Miley Cyrus, Reba McEntire, Lainey Wilson y Queen Latifah en una nueva versión de Light of a Clear Blue Morning.

Dolly Parton murió a los 80 años tras una carrera de seis décadas. Redes Sociales Dolly Parton murió a los 80 años tras una carrera de seis décadas. Redes Sociales Dolly Parton con Reba McEntire, Lainey Wilson y Queen Latifah. Redes Sociales

Del cine a las porristas de los Dallas Cowboys

Dolly también construyó una carrera como actriz. Protagonizó películas como 9 to 5, Steel Magnolias y The Best Little Whorehouse in Texas.

Y a los 77 años volvió a convertirse en fenómeno viral, durante el partido de Thanksgiving de los Dallas Cowboys en 2023, apareció vestida con una versión del uniforme de sus famosas porristas y cantó clásicos como Jolene y 9 to 5.

Dolly Parton, la reina de la música country, muere a los 80 años. Redes Sociales

Fuera de los escenarios, creó Imagination Library, un programa que entrega gratuitamente libros a niños, y convirtió Dollywood en uno de los proyectos turísticos más importantes de Tennessee.

Trump ordena banderas a media asta

Tras conocerse su muerte, el presidente Donald Trump ordenó que las banderas de Estados Unidos ondeen a media asta durante una semana en homenaje a la cantante.

Trump calificó su muerte como una pérdida para millones de personas.

“Nunca ha habido nadie como ella” Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Dolly Parton dejó así un legado que fue mucho más allá del country, pasó de cantar con Kenny Rogers y Willie Nelson a compartir música con Miley Cyrus y nuevas generaciones de artistas, mientras sus canciones se convertían en parte de la cultura popular estadounidense.