Macrooperativos en Quito dejan 23 armas blancas decomisadas
Los controles se realizaron en distintos sectores de Quito y dejaron armas blancas, alcohol y sustancias ilícitas decomisadas.
Macrooperativos en Quito dejan 23 armas blancas decomisadas.
AMC
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Actualizada:
25 ago 2026 - 16:58
Los macrooperativos de seguridad continúan en Quito. Durante las últimas intervenciones lideradas por el Municipio se decomisaron 23 armas blancas, además de bebidas alcohólicas y sustancias sujetas a fiscalización.
Los controles forman parte de las acciones interinstitucionales que se desarrollan en zonas priorizadas de la capital para revisar establecimientos, espacio público y personas.
¿Qué encontraron durante los controles?
Entre los principales resultados están las 23 armas blancas retiradas, además de alcohol y sustancias ilícitas detectadas durante las intervenciones.
En estos macrooperativos participan distintas instituciones, entre ellas Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Agencia Metropolitana de Control (AMC), Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y otras entidades municipales.
Las acciones se concentran especialmente en sectores identificados por las autoridades por problemas de inseguridad o incumplimientos de la normativa.
- La Delicia
- La Mariscal
- Manuela Sáenz
- Calderón
Estos controles forman parte del Plan Metropolitano de Seguridad 2023-2027 y se suman a otros operativos realizados durante 2026. Solo entre enero y julio, la AMC reportó más de 7 500 operativos de control en Quito.
Las autoridades señalaron que los macrooperativos continuarán en diferentes puntos de la capital como parte de las acciones de control y prevención.
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