Macrooperativos en Quito dejan 23 armas blancas decomisadas.

Los macrooperativos de seguridad continúan en Quito. Durante las últimas intervenciones lideradas por el Municipio se decomisaron 23 armas blancas, además de bebidas alcohólicas y sustancias sujetas a fiscalización.

Los controles forman parte de las acciones interinstitucionales que se desarrollan en zonas priorizadas de la capital para revisar establecimientos, espacio público y personas.

¿Qué encontraron durante los controles?

Entre los principales resultados están las 23 armas blancas retiradas, además de alcohol y sustancias ilícitas detectadas durante las intervenciones.

En estos macrooperativos participan distintas instituciones, entre ellas Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Agencia Metropolitana de Control (AMC), Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y otras entidades municipales.

Las acciones se concentran especialmente en sectores identificados por las autoridades por problemas de inseguridad o incumplimientos de la normativa.

La Delicia

La Mariscal

Manuela Sáenz

Calderón

Estos controles forman parte del Plan Metropolitano de Seguridad 2023-2027 y se suman a otros operativos realizados durante 2026. Solo entre enero y julio, la AMC reportó más de 7 500 operativos de control en Quito.

Las autoridades señalaron que los macrooperativos continuarán en diferentes puntos de la capital como parte de las acciones de control y prevención.