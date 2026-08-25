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Quito

Macrooperativos en Quito dejan 23 armas blancas decomisadas

Los controles se realizaron en distintos sectores de Quito y dejaron armas blancas, alcohol y sustancias ilícitas decomisadas.

Macrooperativos en Quito dejan 23 armas blancas decomisadas.

AMC

Autor

Melany Oñate

Actualizada:

25 ago 2026 - 16:58

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Los macrooperativos de seguridad continúan en Quito. Durante las últimas intervenciones lideradas por el Municipio se decomisaron 23 armas blancas, además de bebidas alcohólicas y sustancias sujetas a fiscalización.

Los controles forman parte de las acciones interinstitucionales que se desarrollan en zonas priorizadas de la capital para revisar establecimientos, espacio público y personas.

¿Qué encontraron durante los controles?

Entre los principales resultados están las 23 armas blancas retiradas, además de alcohol y sustancias ilícitas detectadas durante las intervenciones.

En estos macrooperativos participan distintas instituciones, entre ellas Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Agencia Metropolitana de Control (AMC), Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y otras entidades municipales.

Las acciones se concentran especialmente en sectores identificados por las autoridades por problemas de inseguridad o incumplimientos de la normativa.

  • La Delicia
  • La Mariscal
  • Manuela Sáenz
  • Calderón

Estos controles forman parte del Plan Metropolitano de Seguridad 2023-2027 y se suman a otros operativos realizados durante 2026. Solo entre enero y julio, la AMC reportó más de 7 500 operativos de control en Quito.

Las autoridades señalaron que los macrooperativos continuarán en diferentes puntos de la capital como parte de las acciones de control y prevención.

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