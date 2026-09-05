Tres heridos y un muerto en la av. Manuel Córdova Galarza la madrugada de este sábado 

Un vehículo liviano estuvo involucrado en el siniestro que dejó una persona fallecida.

Una persona murió y tres más resultaron heridas en un siniestro de tránsito la madrugada de este sábado 5 de septiembre del 2026.

El siniestro ocurrió en la av. Manuel Córdova Galarza, en el norte de la capital, según informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

La alerta se registró pasadas las 04:30 de este sábado. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito llegó al lugar para dar asistencia a los heridos.

Hay un cierre vial en la av. Manuel Córdova Galarza

Pasada las 07:00, el ECU 911 informó que el siniestro ocurrió a la altura del Colegio Francés. Además, indicó que hay un cierre parcial de la vía en sentido sur-norte, mientras se realizan las labores de atención a los afectados.

Personal del Servicio de Investiación de Accidentes de Tránsito (SIAT) se encuentra en el lugar para determinar las causas del siniestro.

Cuatro heridos por siniestro en El Quinche

El Cuerpo de Bomberos de Quito también señaló que en horas de la madrugada atendió una emergencia en el sector de Iguiñaro, en El Quinche, al nororiente de la capital.

En la emergencia cuatro personas resultaron afectadas y fueron trasladadas hacia una casa de salud.