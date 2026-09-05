La historia de Toshisuke Kanazawa, el culturista que ganó un nuevo título a sus 90 años
El atleta japonés se coronó campeón en la categoría de mayores de 85 años tan solo un día después de cumplir 90. Logró así su título nacional número 17.
Kanazawa es el culturista competitivo más antiguo de Japón.
Getty Images
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Actualizada:
05 sep 2026 - 08:30
A sus 90 años recién cumplidos, el atleta japonés Toshisuke Kanazawa demostró que la disciplina no tiene fecha de caducidad.
El deportista se coronó campeón de la categoría masculina de mayores de 85 años en el Campeonato de Fitness Máster de Japón, celebrado en Hiroshima.
La victoria se dio el domingo 30 de agosto de 2026, tan solo un día después de su cumpleaños, consolidándolo como el culturista competitivo de mayor edad en el país asiático.
Su título nacional número 17
El certamen reunió a cerca de 200 atletas de entre 41 y 90 años para competir.
En su categoría, Kanazawa superó a seis competidores tras realizar una rutina individual de un minuto de baile libre que cautivó al público y a los jueces.
Con este triunfo, el atleta alcanzó su 17º título nacional de Masters
- Inicios: Comenzó como nadador ya los 20 años se pasó al culturismo.
- Éxito temprano: Ganó el título de Mister Japón a los 24 y 27 años, retirándose a los 34.
- El regreso: Tras 16 años alejado del deporte, volvió a entrenar intensamente a los 50 años para motivar a su esposa, quien enfrentaba problemas de salud.
Arroz integral, miso y esfuerzo constante
El método de Kanazawa destaca por su estricto estilo de vida. El deportista dejó de consumir carne y pescado hace décadas y basa su alimentación diaria en arroz integral, soja fermentada ( natto ), huevos y sopa de miso.
"Cada año me salen más arrugas y me falta fuerza. Superar eso con esfuerzo es mi forma de vida".Toshisuke Kanazawa
A través de sus redes sociales, Kanazawa agradeció el respaldo del público y confirmó que no piensa retirarse.
Su próximo objetivo en el escenario será el Campeonato de Japón, programado para el 6 de octubre .
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