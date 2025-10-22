Hombre murió atropellado en la av. Simón Bolívar este miércoles 22 de octubre; hay cierres viales

El cuerpo de un hombre quedó tendido en sobre la calzada, en el sector de El Troje.

Un hombre falleció tras ser atropellado la mañana de este miércoles 21 de octubre del 2025. El siniestro de tránsito ocurrió sobre la avenida Simón Bolívar, a la altura de El Troje, indicó la Policía Nacional.

El cuerpo del hombre quedó tendido sobre la calzada. Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró el tránsito vehicular en los carriles derecho y central de la vía, en sentido norte-sur.

Según información de la Policía Nacional, el vehículo que habría causado la muerte del hombre huyó del lugar. Las autoridades no han podido identificar a la víctima, ya que no cuenta con documentos.

Personal de Criminalística llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo. Mientras que el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito recoge indicios que puedan determinar cómo ocurrió el deceso.

La av. Simón Bolívar en una de las vías con mayor índice de siniestralidad en la capital, según información de la AMT.