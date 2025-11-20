¿A qué hora se realizarán los desfiles de la Confraternida en Quito el 22 y 23 de noviembre?

Los desfiles de la Confraternidad son una tradición en Quito.

Las actividades por los 491 años de fundación de Quito empezaron. Los desfiles de la Confraternidad, dos de los eventos más grandes, se realizarán el sábado 22 y domingo 23 de noviembre.

La identidad cultural, diversidad y tradición caracterizan a los desfiles donde participan colegios, grupos artísticos, comparsas, bandas de paz y carros alegóricos.

El primer desfile de la Confraternidad se realizará el sábado 22 de noviembre en el Parque Bicentenario, localizado en la antigua terminal aérea de Quito en la avenida Río Amazonas. El evento empezará a las 10:00.

Mientras que el domingo 23 de noviembre el segundo desfile arrancará desde las 10:00 en el redondel del Calzado (Av. Teniente Hugo Ortiz) y termina en el redondel de la calle Quisquis.

El color, baile y la música serán protagonistas de esta jornada. Estos dos eventos marcan el inicio de las fiestas de Quito, que culminan el 6 de diciembre.

Próximos eventos masivos en Quito

El sábado y domingo también se llevará a cabo el Encuentro de las Cultura de las Parroquias Rurales Chavezpamba 2025 desde las 10:00, los dos días. Mientras que el 27 de noviembre se elegirá a la nueva Reina de San Francisco de Quito y el pregón en el Centro Histórico.

El 26 de noviembre también será el desfile de los mercados y el 29 de noviembre la Mascarada Nocturna.