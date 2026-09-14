Falleció el empresario Daniel Lebed Svigilsky, esposo de la periodista María Isabel Crespo.

El consultor empresarial Daniel Lebed Svigilsky falleció en Guayaquil este domingo 13 de septiembre de 2026.

El ciudadano era esposo de la reconocida comunicadora y presentadora de televisión, María Isabel Crespo.

Durante su trayectoria profesional, Lebed se desempeñó como director del Consejo Directivo y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil.

La Cámara de Industrias de Guayaquil emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias a la periodista, a su hijo ya sus allegados por la pérdida del directivo.

"Recordamos con especial afecto su amistad, compromiso y permanente cercanía con nuestra institución. Su partida nos entristece profundamente y deja una huella imborrable entre quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir con él". Cámara de Industrias de Guayaquil

Diversas instituciones del sector privado y figuras del ámbito periodístico manifestaron su solidaridad con la familia tras confirmarse el deceso.