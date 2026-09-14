Falleció el empresario Daniel Lebed Svigilsky, esposo de la periodista María Isabel Crespo
El consultor y exmiembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil falleció este 13 de septiembre. Gremios y comunicadores expresan sus condolencias a la familia.
Falleció el empresario Daniel Lebed Svigilsky, esposo de la periodista María Isabel Crespo.
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Actualizada:
14 sep 2026 - 16:33
El consultor empresarial Daniel Lebed Svigilsky falleció en Guayaquil este domingo 13 de septiembre de 2026.
El ciudadano era esposo de la reconocida comunicadora y presentadora de televisión, María Isabel Crespo.
Durante su trayectoria profesional, Lebed se desempeñó como director del Consejo Directivo y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil.
La Cámara de Industrias de Guayaquil emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias a la periodista, a su hijo ya sus allegados por la pérdida del directivo.
"Recordamos con especial afecto su amistad, compromiso y permanente cercanía con nuestra institución. Su partida nos entristece profundamente y deja una huella imborrable entre quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir con él".Cámara de Industrias de Guayaquil
Diversas instituciones del sector privado y figuras del ámbito periodístico manifestaron su solidaridad con la familia tras confirmarse el deceso.
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