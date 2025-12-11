Incendio forestal de grandes proporciones en el sector de la hacienda Pullurima en vía Píntag

Una alerta al sistema de seguridad integrado ECU 911 informó sobre un incendio forestal de grandes proporciones desde la mañana de este jueves 11 de diciembre.

Las llamas aún activas se propagan en el sector de la hacienda Pullurima, en el Parque Nacional Antisana, en la vía Píntag.

Desde la central de emergencia se desplegaron unidades para el control de las llamas. Se coordinó la movilización de recursos humanos y técnicos del Cuerpo de Bomberos de Quito.

Desde esta institución se se informó que 30 bomberos se encuentran en el lugar realizando los trabajos necesarios para controlar el incendio.