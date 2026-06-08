Inscripciones al sorteo de cupos para la educación municipal serán del 15 al 17 de junio

El Municipio de Quito abrió 1 409 cupos para la educación en planteles municipales de Quito.

El Municipio de Quito realizará, del lunes 15 al miércoles 17 de junio de 2026, el proceso de inscripción para el sorteo de cupos para el ingreso estudiantil a las unidades educativas municipales para el año lectivo 2026-2027.

En esta convocatoria la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte abrió 1 409 cupos para Educación Inicial (UEM Bicentenario), Primero de Educación General Básica, Octavo de Educación General Básica y Primero de Bachillerato.

Las inscripciones se efectuarán en línea, mediante el portal de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte: https://educacion.quito.gob.ec/

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"La asignación de cupos contempla criterios de inclusión, equidad e interculturalidad, con porcentajes específicos destinados a pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios, estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a discapacidad, aspirantes en situación de vulnerabilidad y otros grupos prioritarios", indicó el Municipio capitalino.

El sorteo público general para la asignación de cupos se efectuará el viernes 19 de junio de 2026, con la presencia de un notario público y representantes de Quito Honesto. Los resultados serán publicados a través de los canales oficiales de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte.