Lluvias provocan acumulación de agua en la av. Occidental; la vía está parcialmente habilitada

Un intenso aguacero se registró en el centro norte de Quito el mediodía de este miércoles 28 de enero del 2026.

La intensa lluvia que se presentó en Quito el mediodía de este miércoles 28 de enero del 2025 provocó una inundación en la Av. Occidental, a la altura del centro comercial El Bosque, en el norte de la capital.

El ECU 911 informó sobre la acumulación de agua en la zona, debido a las lluvias en el sector, pasadas las 12:40. En la zona se presentó fuerte congestión vehicular, en sentido sur - norte.

Pasadas las 13:30 la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró la vía desde la av. Mañosca por presencia de lluvias.

Sin embargo, el tránsito fue parcialmente habilitado alrededor de las 15:30 mientras se realizan trabajos de drenaje del agua.

El Comité de Emergencias de Quito mantiene vigente una alerta por lluvias y tormenta eléctrica para la tarde y noche de este miércoles.