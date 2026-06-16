Inti Raymi 2026: Quito celebra el solsticio con agenda cultural

Quito prepara una agenda de actividades en diferentes sectores por el Inti Raymi

Quito se prepara para celebrar una de las festividades andinas más importantes del calendario ancestral, la fiesta del sol, también conocida como Inti Raymi.

Según información de la Secretaría de Cultura, la agenda para este 2026 reúne música, danza, arte, ritualidad y memoria en distintos espacios culturales, parroquias y barrios de la capital.

Conozca parte de las actividades:

El Centro de Arte Contemporáneo, por ejemplo, se desarrollará Aswa: Memorias y archivos con la tierra, una programación especial que incluye performances, conversatorios y experiencias de "sanación ancestral".

La agenda contempla actividades entre el 17 y el 21 de junio.

El sábado 20 de junio se desarrollará la Ruta del Inti Raymi, un recorrido junto a la Escuela de Música Yarina que llevará música y danza por distintos espacio de Quito. La actividad se inicia a las 10:00 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Ese mismo sábado, el Parque Urbano Cumandá será otro de los escenarios de la jornada. Desde las 10:00 se realizará un desfile y comparsa junto a la Banda Municipal de Quito.

La programación finaliza el 21 de junio en el Centro Cultural Metropolitano con Wak’a Kuna y el Solsticio, una experiencia sensorial y auditiva vinculada a la exposición del artista Enriquestuardo.