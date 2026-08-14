Liberan a personas retenidas contra su voluntad en centro clandestino de Píntag

Según la información recabada, algunas aseguraron que fueron llevadas al lugar contra su voluntad.

Un operativo en Pintag, al sureste Quito, permitió encontrar y liberar a alrededor de 10 personas que permanecían internadas en un inmueble que funcionaba como centro de rehabilitación sin los permisos correspondientes.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC), junto con Acess y la Policía Nacional, intervino el inmueble con 10 personas internadas.

Durante el operativo se constató que las puertas de los dormitorios eran cerradas con llave durante la noche, mientras que los baños, la cocina y otros espacios de uso común permanecían separados por rejas.

Durante el operativo las personas fueron liberadas del lugar.

Familiares pagaban hasta USD 300 al mes

De acuerdo con la información recopilada durante la intervención, los familiares pagaban hasta USD 300 mensuales por cada persona internada.

Algunas de las personas encontradas señalaron que habían sido trasladadas hasta el inmueble por la fuerza.

El encargado del establecimiento aseguró que el lugar no funcionaba como un centro de rehabilitación, sino como un hogar de acogida.

Sin embargo, durante la inspección se encontraron documentos que registraban cobros por supuestos tratamientos para alcoholismo y drogodependencia.

Centro funcionaba sin permisos

Según la AMC, el inmueble no contaba con las licencias municipales necesarias para ofrecer este tipo de servicios.

Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la entidad, señaló que los establecimientos que funcionan sin los permisos correspondientes pueden enfrentar multas de alrededor de USD 4 000.

En 2025 fueron clausurados 24 centros de rehabilitación clandestinos, mientras que en lo que va de 2026 se han registrado 14 clausuras, según los datos proporcionados por la AMC.