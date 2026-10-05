Lluvia, granizo y tormentas complican la movilidad en la Autopista General Rumiñahui y San Rafael

Fuertes lluvias afectan al Valle de Los Chillos. El ECU 911 mantiene vigilancia mediante sus cámaras.

El Valle de Los Chillos registra fuertes precipitaciones que han provocado acumulación de agua en varias vías.

El ECU 911 informó que sus cámaras de videovigilancia permiten monitorear las condiciones en sectores como la Autopista General Rumiñahui y San Rafael.

Granizo y tormenta eléctrica en San Rafael

En el sector de San Rafael, a la altura de Ambacar, se registra una intensa caída de granizo acompañada de una tormenta eléctrica.

Estas condiciones dificultan la circulación normal de vehículos y peatones en la zona.

Vías anegadas complican la movilidad

El ECU 911 reportó además la presencia de vías anegadas en distintos puntos del Valle de Los Chillos.

Ante la acumulación de agua, se recomienda a los conductores reducir la velocidad y evitar atravesar sectores inundados, especialmente pasos a desnivel, donde el nivel del agua puede aumentar rápidamente.

ECU 911 mantiene monitoreo

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones mediante las cámaras de videovigilancia.

El llamado es a conducir con precaución y mantenerse atentos a la evolución de las lluvias y tormentas en el suroriente de Quito.

Ante cualquier situación que represente una emergencia, la ciudadanía puede comunicarse de inmediato al 9-1-1.