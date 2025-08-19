Los horarios de atención en los patios de retención de AMT se modifican.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los horarios de atención en los Centros de Retención Vehicular en Quito se modifican. Esto una vez que ya no existe la detención de vehículos infractores del pico y placa y esto permite modificar los horarios.

Según la AMT ahora los horarios de atención de lunes a viernes serán de 08:00 a 18:00. En cambio, los sábados será de 08:00 a 14:00. "La AMT exhorta a la ciudadanía a cumplir con la normativa vigente de tránsito para evitar contravenciones que deriven en la detención de vehículos", se puede leer.

La AMT también recordó los requisitos para el proceso de liberación de un vehículo detenido en caso de alguna infracción se debe ingresar a la página web www.amt.gob.ec.

La entidad ha duplicado los controles al momento de retirar los vehículos porque se han detectado casos de personas que han intentado retirar autos con documentos falsos o adulterados.