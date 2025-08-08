AMT realizará operativos aleatorios de control de estado de embriaguez durante en feriado en Quito

AMT anuncia operativos de control aleatorios de embriaguez en Quito.

La Agencia Metropolitana de Transito (AMT) en Quito informó que durante el feriado por el Primer Grito de Independencia realizará operativos aleatorios de control de estado de embriaguez.

La entidad enlistó los lugares en Quito donde se realizarán los controles:

Av. Amazonas y Zamora

Av. Diego de Vásquez y Mariscal Sucre

Enrique Garcés y Molineros

García Moreno y Padre Luis Garzón

Pradera y Av. República

Av. Mariscal Sucre y Morán Valverde

Av. Maldonado y Cóndor Ñan

Tnt. Hugo Ortiz y Luis Dressel

Av. Mariscal Sucre y Talabera

Av. Mariscal Sucre y Matilde Álvarez

Av. Pichincha y Chile

Av. Cardenal de la Torre y Benedicto Rincón

Av. Maldonado y Susana Letor

Av. Mariscal Sucre y La Ecuatoriana

Velasco Ibarra y Autopista General Rimiñahui

Av. Amazonas y Orellana

Av. Amazonas y El Inca

Av. Ilaló y Griblado Miño

Av. Ilaló y El Turismo

Geovany Calles y Padre Luis Vacari

Bahía de Caráquez y Chimborazo

Interoceánica y González Suárez

Panamericana Norte y El Arenal

Av. Simón Bolívar y Los Cóndores

Geovany Calles y Cipreses

La AMT recomienda a la ciudadanía cumplir con la normativa y evitar sanciones.