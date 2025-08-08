AMT realizará operativos aleatorios de control de estado de embriaguez durante en feriado en Quito
Durante el feriado por el Primer Grito de Independencia realizará operativos aleatorios de control de estado de embriaguez.
AMT anuncia operativos de control aleatorios de embriaguez en Quito.
AMT
08 ago 2025 - 22:36
La Agencia Metropolitana de Transito (AMT) en Quito informó que durante el feriado por el Primer Grito de Independencia realizará operativos aleatorios de control de estado de embriaguez.
La entidad enlistó los lugares en Quito donde se realizarán los controles:
- Av. Amazonas y Zamora
- Av. Diego de Vásquez y Mariscal Sucre
- Enrique Garcés y Molineros
- García Moreno y Padre Luis Garzón
- Pradera y Av. República
- Av. Mariscal Sucre y Morán Valverde
- Av. Maldonado y Cóndor Ñan
- Tnt. Hugo Ortiz y Luis Dressel
- Av. Mariscal Sucre y Talabera
- Av. Mariscal Sucre y Matilde Álvarez
- Av. Pichincha y Chile
- Av. Cardenal de la Torre y Benedicto Rincón
- Av. Maldonado y Susana Letor
- Av. Mariscal Sucre y La Ecuatoriana
- Velasco Ibarra y Autopista General Rimiñahui
- Av. Amazonas y Orellana
- Av. Amazonas y El Inca
- Av. Ilaló y Griblado Miño
- Av. Ilaló y El Turismo
- Geovany Calles y Padre Luis Vacari
- Bahía de Caráquez y Chimborazo
- Interoceánica y González Suárez
- Panamericana Norte y El Arenal
- Av. Simón Bolívar y Los Cóndores
- Geovany Calles y Cipreses
La AMT recomienda a la ciudadanía cumplir con la normativa y evitar sanciones.
