Una motociclista resultó herida tras chocarse con un bus en el paso en la av. América, en Quito

Accidente en el viaducto de la Universidad Central deja a un estudiante herida tras apagarse su moto.

Una joven motociclista —presuntamente estudiante universitario— resultó herida este jueves 29 de octubre de 2026 tras sufrir un accidente de tránsito en el paso subterráneo de la avenida América.

Esta arteria vial está ubicado debajo del viaducto de la Universidad Central del Ecuador, en el centro-norte de Quito.

El accidente ocurrió cuando el vehículo de dos ruedas sufrió una falla mecánica intempestiva que provocó que quedara detenido en medio de la calzada.

Falla mecánica y detención en la vía

De acuerdo con las declaraciones del policía Mateo Pesántez, agente que acudió a la emergencia, la conductora reportó que la motocicleta se apagó repentinamente sin causa aparente.

Esto provocó que quedara inmovilizada en una zona de alta circulación vehicular.

"Es una señorita, creo que es universitaria y se dirigió a sus clases. Con base en lo que supo manifestar, se le apagó la moto; no sabe las razones exactas de la falla, pero el vehículo le quedó frenado en la vía. Policía Matero Pesántez.

Falla mecánica provoca accidente de tránsito en el paso subterráneo de la av. América este jueves 29 de octubre de 2026. Teleamazonas

Testimonio de conductor involucrado

Un conductor de transporte público que transitaba por el sector relató los momentos previos al impacto y confirmó que la motociclista se encontraba detenida en el carril sin posibilidades de maniobrar rápidamente.

"Dice que se le ha apagado o se le ha dañado la moto; ella estaba parada en medio de la vía. Veníamos con los pasajeros del autobús cuando se dio el hecho". Conductor involucrado en el accidente.

Paramédicos y personal del Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria a la joven.

Los equipos de emergencia evalúan la gravedad de sus contusiones y posibles fracturas en el lugar antes de trasladarla a una casa de salud para un diagnóstico preciso.