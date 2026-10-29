Teleamazonas transmitirá el partido entre Universidad Católica y Aucas por LigaPro 

LigaPro 2026 entrega un nuevo capítulo del apasionante fútbol capitalino este domingo 1 de noviembre, cuando Universidad Católica reciba a Sociedad Deportiva Aucas a partir de las 11:00 en Quito.

El cruce, correspondiente a la quinta jornada del Hexagonal Final por el título y los boletos internacionales, mide a dos planteles urgidos de sumar de a tres para afianzarse en la zona de clasificación a la Copa Libertadores de la próxima temporada.

El cuadro camarata, conducido estratégicamente desde la mitad de la cancha por el experimentado Facundo Martínez y potenciado en ofensiva por la contundencia del panameño José Fajardo, saldrá con la premisa de hacerse fuerte en el Coloso de El Batán.

Tras una exigente seguidilla de partidos en la ronda de definición, la 'Chatoleí' busca plasmar su habitual volumen de juego dinámico para inclinar la balanza a su favor ante un rival directo en la tabla.

Por su parte, el 'Papá' Aucas llega a este decisivo compromiso con la obligación de rescatar un resultado positivo fuera de Chillogallo.

Apoyados en la capacidad de despliegue en la zona media de Michael Carcelén y la solidez defensiva que intenta consolidar el bloque posterior, los orientales buscarán contrarrestar los circuitos de juego locales y hacer daño mediante transiciones rápidas que desordenen al fondo santo.

El historial reciente entre ambas escuadras refleja una paridad absoluta que anticipa un trámite disputado de principio a fin. En la fase regular del presente torneo, se registraron un triunfo aurinegro por 2-1 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda disputado en mayo y una vibrante igualdad 1-1 sobre la cancha del Atahualpa a inicios de septiembre.

Una victoria para cualquiera de los dos representativos significará un envión anímico y deportivo determinante para encarar la recta final de la ronda de definición y acercarse a los objetivos trazados para el cierre del año futbolístico.