Mujer muere arrollada por bus en El Pintado, sur de Quito

Una mujer murió arrollada por un bus en el sur de Quito.

Una mujer murió arrollada por un bus del Corredor Sur Occidental, en Quito, la tarde de este viernes 17 de julio de 2026.

El arrollamiento se registró a las 17:06 en la avenida Mariscal Sucre y Michelena, en el sector de El Pintado, en el sur de la ciudad.

La mujer murió en el carril exclusivo del sistema de transporte urbano, a pocos metros del andén.

El carril exclusivo y uno de circulación normal, en sentido sur-norte, fueron completamente cerrados.

Una ambulancia llegó al sitio para atender a la mujer, pero ya no tenía signos vitales, por lo que quedó tendida sobre la calzada.

La Policía Nacional acordonó la escena a la espera de que personal de Medicina Legal levante el cadáver.

Mientras tanto, el bus fue retenido en el sitio, pero se desconoce si el chofer fue detenido.