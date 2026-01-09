Una mujer murió atropellada a la salida de la terminal Quitumbe, en el sur de Quito

Una mujer murió atropellada en los exteriores de la terminal interprovincial de Quitumbe.

Una mujer falleció tras ser atropellada por un bus de transporte urbano a la salida de la terminal interprovincial Quitumbe, en el sur de Quito, la mañana de este viernes 9 de enero de 2026.

La víctima es una mujer de la tercera edad, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la calzada a unos pasos del cruce peatonal de la avenida Mariscal Sucre y Guayanay Ñam.

Su cuerpo fue cubierto mientras se espera la llegada del equipo de Medicina Legal. Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró el paso vehicular, lo que generó una fuerte congestión.

El bus urbano que atropelló a la mujer fue detenido unos metros más adelante y quedó en la mitad de la vía. El conductor fue aprehendido por las autoridades

La avenida Mariscal Sucre fue cerrada desde el cruce con la Guayanay Ñan hasta la Cóndor Ñan, en sentido sur - norte.

Se recomienda tomar rutas alternas como la avenida Maldonado.