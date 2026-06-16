Nuestro Mundial al Día: Messi debuta con un hat-trick; Mbappé y Haaland con doblete
Una jornada histórica en el debut de dos selecciones que dejarán huella en el Mundial 2026. Argentina y Noruega pusieron los goles.
Lionel Messi debuta con doblete que le dio el triunfo a la campeona Argentina
Reuters
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Actualizado:
16 jun 2026 - 22:41
Nuestro Mundial al Día te lleva el resumen más completo de la fecha 6 de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Momento Frickson: El verdadero papel de los grandes candidatos
Las selecciones como España, Francia, Brasil y Argentina, que llegan como los grandes favoritos suman un peso extra a sus sueños de conquistar un Mundial.
Para responder a este peso los llamados son los jugadores, la estrategia del DT, una plantilla sólida y el hambre de gloria marcan el rumbo de quienes quieren repetir la hazaña de volverse campeones del mundo.
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