Nuestro Mundial al Día: Messi debuta con un hat-trick; Mbappé y Haaland con doblete

Lionel Messi debuta con doblete que le dio el triunfo a la campeona Argentina

Nuestro Mundial al Día te lleva el resumen más completo de la fecha 6 de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Momento Frickson: El verdadero papel de los grandes candidatos

Las selecciones como España, Francia, Brasil y Argentina, que llegan como los grandes favoritos suman un peso extra a sus sueños de conquistar un Mundial.

Para responder a este peso los llamados son los jugadores, la estrategia del DT, una plantilla sólida y el hambre de gloria marcan el rumbo de quienes quieren repetir la hazaña de volverse campeones del mundo.