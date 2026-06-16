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Nuestro Mundial al Día: Messi debuta con un hat-trick; Mbappé y Haaland con doblete

Una jornada histórica en el debut de dos selecciones que dejarán huella en el Mundial 2026. Argentina y Noruega pusieron los goles.

Lionel Messi debuta con doblete que le dio el triunfo a la campeona Argentina

Reuters

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

16 jun 2026 - 22:41

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Nuestro Mundial al Día te lleva el resumen más completo de la fecha 6 de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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