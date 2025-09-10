Municipio analiza exonerar del Pico y Placa a personas con discapacidad y sus cuidadores

Las personas con discapacidad que conducen vehículos y sus cuidadores podrían ser exonerados del pico y placa.

En Quito, las personas con discapacidad y su entorno de cuidado podrían exonerarse del Pico y Placa. El Concejo Metropolitano trató el martes 9 de septiembre del 2025 una ordenanza que busca garantizar su derecho a la movilidad y facilitar su integración en la vida social, económica y cultural.

Hasta septiembre de 2025 los vehículos de personas con discapacidad están exentos de la medida de Pico y Placa. Sin embargo, sus cuidadores o familiares no se benefician de esta disposición si la persona con discapacidad no está a bordo. Sobre esto, el concejal Emilio Uzcátegui señaló que la idea es reconocer que el cuidado de una persona involucra a toda la familia.

La iniciativa se enmarca en compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace un llamado a que los Estados adopten medidas que aseguren la movilidad personal con la mayor independencia posible.

Desde la ciudadanía, Ana María Cabezas, presidenta de la Fundación Autismo Visible y representante de la Silla Vacía, destacó la importancia de este cambio. “Solicitamos que se permita el registro de nuestros familiares para que también ellos puedan usar el vehículo, porque nuestra tribu de crianza es clave para garantizar la movilidad y el cuidado de las personas con discapacidad”.

La vicealcaldesa Fernanda Racines recordó que alrededor del 16% de las personas con discapacidad del país viven en Quito. “Nuestra ciudad tiene la responsabilidad de adaptar sus normativas para que sea más inclusiva y segura, en beneficio de quienes forman parte de los grupos más vulnerables y de quienes los cuidan”, dijo.

¿Qué dice la ordenanza?

El proyecto de Ordenanza establece que “las personas con discapacidad tendrán derecho a una excepción que permita la libre circulación de un automóvil durante los días de restricción vehicular establecidos por el sistema «Pico y Placa», siempre que esté registrado a nombre de una de las personas que se detallan a continuación:

La persona con discapacidad.

Un familiar hasta el tercer grado de consanguinidad

Un familiar hasta segundo grado de afinidad.

La excepción deberá renovarse anualmente, previa verificación de los requisitos correspondientes.

El proyecto de Ordenanza también señala que se autorizará hasta tres personas para la conducción del vehículo exento, los conductores serán:

La persona con discapacidad

Un familiar hasta el tercer grado de consanguinidad

Un familiar hasta el segundo grado de afinidad.

Tutores debidamente acreditados.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará un sistema en línea para el registro y validación de documentos habilitantes, así como la habilitación de un punto de atención presencial en las oficinas de la AMT para quienes deseen realizar el trámite de manera física.

La normativa fue tratada en primer debate y se espera que en los próximos días se trate el segundo debate para su aprobación o archivo.