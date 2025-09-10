¿Adultos sin bachillerato?; así puede graduarse en 15 meses en programa municipal en Quito
El programa de bachillerato acelerado es impulsado por el Municipio de Quito. Se trata de una opción de estudios gratuita.
Mayores de edad pueden acceder al programa de bachillerato acelerado en Quito.
10 sep 2025 - 12:42
Las incripciones para el programa de bachillerato acelerado semipresencial en Quito estarán abiertas hasta el 15 de septiembre de 2025.
El Municipio capitalino impulsa el programa gratuito en el que también se entregan útiles y uniformes a los estudiantes.
El Bachillerato Acelerado permite completar los niveles de octavo, noveno y décimo grado en 11 meses. Mientras que el bachillerato se logra en 15 meses.
El programa “Quito Vuelve al Aula” permite a los adultos, que por cualquier razón no han completado sus estudios, graduarse con título de bachiller.
Más información del programa y su acceso se puede obtener a través de educacion.quito.gob.ec o a través del número 0984468414.
Ya que se trata de un programa semipresencial, las clases se imparten en 14 unidades educativas municipales:
- Unidad Educativa Municipal Juan Wisneth / Guamaní
- Bicentenario / El Beaterio
- José Ricardo Chiriboga / Pío XII
- 9 de Octubre / La Gasca
- Sebastián de Benalcázar / La Carolina
- Eugenio Espejo / Pusuquí Unidad Educativa Calderón
- San Francisco de Quito / Guayllabamba
- Rafael Alvarado / Tumbaco
- Manuel Cabeza de Vaca / Alangasí
- Fernández Madrid / Centro Histórico
- Humberto Mata Martínez / El Inca Cotocollao
- Antonio José de Sucre / Quitumbe
Requisitos de inscripción:
- Tener 18 años en adelante.
- Certificados originales de los últimos tres años de primaria.
- Certificados originales de los años aprobados de colegio.
- Copia de cédula de identidad.
- Planilla de luz.
