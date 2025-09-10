¿Adultos sin bachillerato?; así puede graduarse en 15 meses en programa municipal en Quito

Mayores de edad pueden acceder al programa de bachillerato acelerado en Quito.

Las incripciones para el programa de bachillerato acelerado semipresencial en Quito estarán abiertas hasta el 15 de septiembre de 2025.

El Municipio capitalino impulsa el programa gratuito en el que también se entregan útiles y uniformes a los estudiantes.

El Bachillerato Acelerado permite completar los niveles de octavo, noveno y décimo grado en 11 meses. Mientras que el bachillerato se logra en 15 meses.

El programa “Quito Vuelve al Aula” permite a los adultos, que por cualquier razón no han completado sus estudios, graduarse con título de bachiller.

Más información del programa y su acceso se puede obtener a través de educacion.quito.gob.ec o a través del número 0984468414.

Ya que se trata de un programa semipresencial, las clases se imparten en 14 unidades educativas municipales:

Unidad Educativa Municipal Juan Wisneth / Guamaní

Bicentenario / El Beaterio

José Ricardo Chiriboga / Pío XII

9 de Octubre / La Gasca

Sebastián de Benalcázar / La Carolina

Eugenio Espejo / Pusuquí Unidad Educativa Calderón

San Francisco de Quito / Guayllabamba

Rafael Alvarado / Tumbaco

Manuel Cabeza de Vaca / Alangasí

Fernández Madrid / Centro Histórico

Humberto Mata Martínez / El Inca Cotocollao

Antonio José de Sucre / Quitumbe

Requisitos de inscripción: