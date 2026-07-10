Estudiantes que no accedan a un cupo en la educación municipal podrán hacerlo en la fiscal

Gobierno anuncia cupos para estudiantes de la Sierra y Amazonía.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) asegura que el sistema educativo fiscal "está preparado" para recibir a los niños y jóvenes que requieran incorporarse a la educación pública.

"Los estudiantes que no puedan acceder a un cupo en una institución educativa municipal podrán matricularse en el sistema educativo fiscal", indicó el Minedec.

Informó que la fase de matrículas se desarrollará del 12 al 18 de agosto de 2026, a través del portal: juntos.educacion.gob.ec

Recalcó además, que la institución mantiene habilitados sus canales de atención para brindar información, orientación y acompañamiento a padres de familia y representantes durante el proceso.

Educación municipal recortó cupos debido a reformas

De acuerdo con la información, las instituciones educativas fiscales de Quito disponen de más de 90 000 cupos, que comenzarán a habilitarse desde el 21 de julio.

La decisión del Gobierno sucede tras el recorte de cupos en el sistema de educación municipal debido a las recientes reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad, aprobadas por la Asamblea Nacional.

El martes 7 de julio el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que dichas reformas impidieron la apertura de 700 nuevos cupos en instituciones educativas municipales que operan en jornada vespertina.