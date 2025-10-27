Nueva ruta de bus conecta el Aeropuerto de Quito con el Metro, el Trolebús y la Ecovía

Hay rutas de buses que conectan con el Aeropuerto de Quito y la zona urbana.

La ruta Aeropuerto-Río Coca amplió su recorrido y ahora conecta directamente con el Metro, Trolebús y Ecovía. Esta llega hasta la Estación Multimodal El Labrador.

Esta ampliación ofrece a los usuarios del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Tababela, una alternativa para trasladarse entre el valle de Tumbaco y la zona urbana de la capital.

La ruta Aeropuerto – Río Coca sale de la Estación Labrador hacia la Río Coca y al Aeropuerto y viceversa, con sus respectivas paradas intermedias.

Esta ruta “permite a los habitantes de Tababela, Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Puembo; así como a trabajadores, comerciantes, turistas locales, nacionales y extranjeros, contar con un servicio de transporte integrado”, dijo el Municipio de Quito.

Horarios de operación

Los horarios en los que opera la nueva ruta son:

Sábado, de 05:00 a 23:00

Domingo y feriados, de 06:00 a 20:00.

El intervalo de tiempo es entre 20 y 25 minutos. Los buses que operan en esta ruta son: Reina del Quinche, Puembo y Yaruquí.

Rutas complementarias

Las rutas complementarias que se mantienen hacia la terminal aérea son:

Terminal Quitumbe: Lunes a domingo y feriados, de 05:00 a 22:00 .

. El intervalo entre cada unidad es de 10 y 15 minutos .

. Los buses que prestan servicio son: Reina del Quinche, Yaruquí, Pifo, Puembo, Tumbaco. Terminal Carcelén: Lunes a sábado, de 05:30 a 21:20

Domingo y feriados, de 06:00 a 20:20 .

. El intervalo es entre 12 y 15 minutos .

. Opera con: Calderón, Guadalajara, Flota Pichincha, Kinara, Llano Grande, San Juan y Semgyllfor.

La ciudadanía dispone de tres rutas hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito: Las dos complementarias desde las terminales Quitumbe y Carcelén, y, desde la Estación El Labrador.