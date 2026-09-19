Hombre habría ingresado a la piscina de un hotel en Salinas para robar a huéspedes

Un hombre habría ingresado a la zona de la piscina de un hotel en Salinas para sustraer pertenencias de los huéspedes; el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

Un hombre habría ingresado a la zona de la piscina de un hotel en Salinas, provincia de Santa Elena, con la presunta intención de sustraer pertenencias de los huéspedes.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento y posteriormente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa al sujeto desplazándose por el área donde permanecían los visitantes.

De momento, no se ha difundido un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional que confirme la identidad del involucrado, qué objetos habrían sido sustraídos o si existe una denuncia formal por este caso. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas.

El caso volvió a generar preocupación entre usuarios en redes sociales por la seguridad en zonas turísticas y espacios privados de Salinas, uno de los principales destinos de la provincia de Santa Elena.

Salinas ha registrado otros hechos de inseguridad

En las últimas semanas se han registrado otros episodios que han encendido las alertas en el balneario. El 9 de agosto, por ejemplo, un hombre fue asesinado a tiros en la playa de San Lorenzo, en medio de turistas, y el ataque también quedó registrado en videos.

Ese hecho provocó que varias personas corrieran para ponerse a salvo y movilizó a la Policía y organismos de emergencia en una de las zonas más concurridas del cantón.

Sin embargo, esos casos no están relacionados directamente con el incidente del hotel y corresponden a hechos distintos. Por ahora, la información sobre el supuesto robo en la piscina se limita al video difundido y al reporte inicial que compartiste.

Las autoridades recomiendan reportar cualquier hecho delictivo al 911 y presentar la respectiva denuncia para que pueda iniciarse una investigación formal.