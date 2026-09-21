De Lunes a Lunes: ¿Regular o frenar la inteligencia artificial? Ecuador debate cómo poner límites 

La velocidad con la que avanza la inteligencia artificial abrió un nuevo debate en De Lunes a Lunes: cómo aprovechar sus beneficios sin dejar de establecer límites para proteger a las personas.

Expertos, desarrolladores y legisladores plantean posiciones distintas sobre hasta dónde debería llegar su regulación.

Inteligencia artificial: ¿regular o detener su desarrollo?

Uno de los puntos centrales del debate en el programa De Lunes a Lunes es si se debe regular la inteligencia artificial mientras continúa su desarrollo o establecer límites más estrictos.

Durante el análisis se planteó que la tecnología puede aumentar la productividad y generar oportunidades en áreas como educación, salud, seguridad y producción, pero también plantea nuevos riesgos.

Estos ejemplos fueron presentados como señales de que la capacidad de algunos sistemas está avanzando rápidamente y puede resultar difícil de comprender incluso para quienes los desarrollan.

Empresas también plantean reglas para la IA

Durante el debate se señaló que algunos desarrolladores estarían de acuerdo con la creación de un organismo de control para los productos de inteligencia artificial, bajo un modelo comparable al de entidades que supervisan otros productos de alto impacto.

La idea sería establecer reglas claras antes de que aparezcan nuevos usos o riesgos, sin detener la investigación.

También se mencionaron advertencias de ex trabajadores de empresas del sector sobre posibles escenarios de alto riesgo.

Ecuador busca una regulación nacional

Desde la Asamblea se plantea que Ecuador necesita una normativa específica para la inteligencia artificial, con reglas relacionadas con derechos ciudadanos, seguridad y protección de grupos vulnerables.

La asambleísta Cecilia Baltazar invitada al programa anunció una reunión de expertos y académicos para el 21 de octubre, con el objetivo de analizar propuestas sobre regulación.

La discusión incluye además el uso de inteligencia artificial por parte de delincuentes y organizaciones criminales.

Desde el Legislativo se ha planteado incorporar controles que permitan enfrentar esos nuevos riesgos, mientras se mantiene abierta la posibilidad de utilizar esta tecnología en áreas como salud, educación y seguridad.

¿Existe un botón para apagar la inteligencia artificial?

Otro de los puntos abordados por los panelistas fue el control de los sistemas una vez que están operando.

Los especialistas explicaron que la inteligencia artificial funciona mediante servidores y centros de datos controlados físicamente, por lo que existen mecanismos para detener o limitar sistemas.

Sin embargo, eso no significa que exista un único botón capaz de apagar toda la inteligencia artificial.