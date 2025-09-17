Seis parroquias del sur de Quito tendrán exoneración del pago de agua en planilla de julio 2025

El sur de Quito estuvo 14 días sin agua por emergencia en la Mica.

El Concejo Metropolitano aprobó la exoneración del pago de agua potable para seis parroquias del sur de Quito, que fueron afectadas por la emergencia en el sistema Mica.

La compensación corresponderá a la planilla de julio de 2025, para quienes viven en las parroquias La Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo.

De acuerdo a Verónica Sánchez, gerente general de Epmaps, 89 284 cuentas serán beneficiadas con esta medida. La funcionaria indicó que los ciudadanos esta solo tendrán que cancelar los valores correspondientes a cargos fijos.

la exoneración también se aplicará a 6 123 cuentas de barrios cercanos por el apoyo brindado a las personas que no contaban con el servicio de agua potable durante 14 días.

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, indicó que este "apoyo financiero" tendrá un impacto económico menor al 1% de la facturación anual para Epmaps. "No sería lógico pagar por el servicio que no se recibió", señaló.

Los barrios de las seis parroquias del sur de Quito no tuvieron agua potable por 14 días, tras un derrumbe en el sistema Mica que provocó una rotura de tubería. Por las condiciones climáticas y geográficas, sumado a la gravedad del hecho, el servicio se suspendió generando una emergencia en la ciudad.