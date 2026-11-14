Dos personas fallecieron tras choque de una motocicleta en la av. Galo Plaza Lasso, en Quito

El choque de una motocicleta con un poste provocó la muerte de dos personas en el norte de Quito.

Un siniestro de tránsito dejó dos personas fallecidas la mañana de este 14 de noviembre de 2026, en el norte de Quito.

El choque se registró en la intersección de las avenidas Galo Plaza Lasso y Rafael Ramos, en el sector La Luz, según información del ECU 911.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, confirmaron que se trataba de un motociclista que chocó contra un poste.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito 📍 Sector: La Luz 🛣️ Dirección: av. Galo Plaza Lasso y Rafael Ramos 🚧 Cierre: carriles centrales sentido sur-norte ⚠️ Reduce la velocidad y conduce con precaución. https://t.co/5pA41hUmw7 — AMTQuito (@AMT_Quito) November 14, 2026

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito informó que, como consecuencia del impacto, dos personas perdieron la vida.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre el cierre de los carriles centrales de la avenida Galo Plaza Lasso, en sentido sur-norte, debido a las labores de emergencia.

Agentes especializados de la Policía Nacional realizaron el levantamiento de los cuerpos. La causa del choque está en investigación.