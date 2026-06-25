Un peatón murió tras ser atropellado por un bus interprovincial en el sur de Quito

Un bus de transporte interprovincial atropelló a una persona en la av. Maldonado, sur de Quito.

Una persona falleció la mañana de este miércoles 24 de junio de 2026 tras ser atropellada por un bus interprovincial en el sector de Caupicho, en el sur de Quito.

La emergencia fue reportada a las 07:27 en la intersección de la avenida Pedro Vicente Maldonado y Leónidas Doubles, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Equipos de emergencia y entidades municipales acudieron al lugar para atender el incidente y realizar las diligencias correspondientes.

Cierre parcial en la avenida Maldonado

Como consecuencia del atropello, las autoridades dispusieron el cierre del carril exclusivo de la avenida Maldonado, en sentido sur-norte.

En la atención de la emergencia participaron personal de salud, agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Medicina Legal y equipos especializados de respuesta.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y recopilaron indicios para determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello.