Un herido y cierre total de la vía antigua a Conocoto tras choque de dos vehículos

Dos vehículso livianos colisionaron en la antigua vía a Conocoto, en el sector de Monserrate.

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este miércoles 24 de junio de 2026 en el sector de Monserrat, en la vía antigua a Conocoto, al suroriente de Quito.

De acuerdo con el reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)el choque ocurrió a las 06:09. Como resultado del accidente, una persona resultó herida y recibió atención por parte de los equipos de respuesta desplegados en la zona.

Vía antigua a Conocoto permanece cerrada

Las autoridades informaron que la vía antigua a Conocoto fue cerrada totalmente al tránsito vehicular mientras se realizan las labores de atención y evaluación de la emergencia.

Hasta el momento, las causas del siniestro no han sido informadas por las autoridades.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer la evolución de la situación y la reapertura de la vía.