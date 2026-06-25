Un herido y cierre total de la vía antigua a Conocoto tras choque de dos vehículos
Una persona resultó herida tras el choque de dos vehículos en la antigua vía a Conocoto este jueves 25 de junio de 2026.
Dos vehículso livianos colisionaron en la antigua vía a Conocoto, en el sector de Monserrate.
Cortesía AMT.
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Actualizado:
25 jun 2026 - 07:03
Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este miércoles 24 de junio de 2026 en el sector de Monserrat, en la vía antigua a Conocoto, al suroriente de Quito.
De acuerdo con el reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)el choque ocurrió a las 06:09. Como resultado del accidente, una persona resultó herida y recibió atención por parte de los equipos de respuesta desplegados en la zona.
Vía antigua a Conocoto permanece cerrada
Las autoridades informaron que la vía antigua a Conocoto fue cerrada totalmente al tránsito vehicular mientras se realizan las labores de atención y evaluación de la emergencia.
Hasta el momento, las causas del siniestro no han sido informadas por las autoridades.
Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer la evolución de la situación y la reapertura de la vía.
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