Indignación en Sangolquí por desalojo de cuatro perritos del parqueadero de centro comercial

La desaparición de cuatro perros comunitarios que vivían en los exteriores de un centro comercial en Sangolquí generó reclamos ciudadanos y una ola de reacciones en redes sociales.

Los animales conocidos por vecinos como Moncho, Bolívar, Gordo y Rubí formaban parte de la vida comunitaria hace años. Sin embargo, dejaron de ser vistos, lo que motivó un plantón ciudadano el 20 de marzo de 2026 para exigir información sobre su paradero.

Usuarios compartieron en redes sociales información sobre su retiro en camionetas y señalaron al administrador del centro comercial por esta acción.

Frente a la polémica, River Mall publicó un comunicado en su cuenta oficial de Facebook en el que asegura que su actuación responde a una intención de proteger el bienestar de los animales.

Según el pronunciamiento, los perros fueron retirados para iniciar un proceso que permita mejorar sus condiciones de vida, con acompañamiento institucional.

Además, el centro comercial sostuvo que los animales se encuentran en buen estado y bajo cuidado.

En otra publicación posterior, la administración indicó que incluso han realizado visitas a los perros, asegurando que están siendo atendidos y que la situación “les llenó el corazón”, reforzando la idea de que no se trata de un abandono sino de una reubicación.

Pese a estas explicaciones, el caso continúa generando división. Mientras las autoridades locales señalan que se trata de un procedimiento de rescate, ciudadanos y colectivos insisten en exigir mayor transparencia sobre el destino final y estado de los animales.