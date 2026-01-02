Tráfico vehicular y ocupación total en las playas de Ecuador, en el feriado de Año Nuevo

Hubo una gran cantidad de personas que se movilizaron hacia las playas de Ecuador. Se registró mucho tráfico y elevadas temperaturas.

Caos vehicular, tráfico, altas temperaturas, esperas de cuatro y hasta cinco horas para poder llegar a los balnearios. El segundo día del feriado de Año Nuevo, este viernes 2 de enero, estuvo marcado por la gran cantidad de personas que se movilizaron, aprovechando los días de descanso.

Uno de los puntos de mayor congestión fue la Vía a La Costa, según la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM). El problema en la mencionada vía se produjo por la demora en el cobro del peaje.

"El flujo vehicular superó la capacidad operativa de las cabinas disponibles. El tiempo requerido para cada transacción genera acumulación progresiva de vehículos y reduce la velocidad de avance en el sector", indicó la ATM.

En balnearios como Santa Elena se produjo una total ocupación hotelera. También se registró una gran presencia de turistas en provincias como Manabí y Esmeraldas. Las imágenes en lugares turísticos como Salinas evidenciaron la masiva concurrencia de visitantes durante el feriado.