Una persona falleció durante un siniestro de tránsito en la Panamericana Norte

Un vehículo se volcó en la Panamericana Norte, sector de El Balcón de Guayllabamba. Los Bomberos acudieron a atender esa emergencia.

Los Bomberos de Quito rescataron el cuerpo de una persona atrapado en el interior de un vehículo, este martes 10 de marzo de 2026.

Bomberos Quito

Ana Rosero

Actualizada:

10 mar 2026 - 11:48

Un siniestro de tránsito se registró, la mañana de este martes 10 de marzo de 2026, en la Panamericana Norte, sector de El Balcón de Guayllabamba

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que un vehículo se volcó y una persona falleció tras quedar atrapada en el interior del vehículo

"Con la ayuda de equipos de extricación especializados, nuestro equipo realizó la recuperación del cuerpo de una persona fallecida del interior del vehículo", indicó el organismo de socorro, a través de sus redes sociales.

Además otra persona resultó herida y fue atendida por paramédicos de Panavial. Aún se desconocen las causas de este siniestro de tránsito. 

