Polémica discusión entre Pabel Muñoz y el edil Wilson Merino en sesión del Concejo de Quito

La sesión del Concejo Metropolitano de Quito realizada este jueves 20 de noviembre del 2025 en la que se desarrolló el primer debate del presupuesto municipal tuvo un momento de tensión. El alcalde Pabel Muñoz y el concejal Wilson Merino tuvieron un cruce verbal.

Merino cuestionó el proceso de contratación pública relacionado con un evento masivo institucional dirigido a cerca de 4 800 servidores municipales. El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) intervino en el proceso, lo que frenó el trámite.

"Concejal estoy en uso de mi palabra", repite tres veces Muñoz. "No me falte al respeto y si no quiere salga de la salga de la sala por favor", dice Muñoz subiendo el tono de su voz. El cierre fue polémico y con enfado del Alcalde.

A través de la transmisión se puede evidenciar que el concejal Merino pidió la palabra en tres ocasiones. Sin embargo, durante sus intervenciones, el Alcalde perdió la calma. Le pidió que respetara al Concejo y le dijo que si no estaba de acuerdo podía retirarse de la sesión.

En otro momento de la sesión, el concejal Diego Garrido también discutió con Merino, mientras el Alcalde le pedía que hiciera campaña fuera del Concejo Metropolitano entre gritos.