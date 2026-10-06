¿Cómo se prepara la extensión del Metro de Quito hacia Calderón? 

El Municipio de Quito informó que estudios geológicos permiten definir el futuro trazado del Metro hacia Calderón

La futura expansión del Metro de Quito hacia el extremo norte de la capital avanza en sus fases preliminares de planificación técnica.

Para determinar la viabilidad y el trazado de la ruta en el tramo La Ofelia – Calderón, la empresa municipal Metro de Quito ejecuta una serie de perforaciones y estudios geotécnicos orientados a analizar la composición real del subsuelo.

Los trabajos forman parte de una consultoría especializada contratada en febrero de 2026 para definir el crecimiento de la red subterránea.

El proyecto no solo contempla el perfilamiento técnico hacia Calderón, que esuna de las zonas de mayor densidad y crecimiento poblacional de la ciudad.

También la ingeniería definitiva para la extensión previa entre El Labrador y La Ofelia, además de diagnósticos para optimizar el sistema actual.

La ampliación del Metro de Quito hacia el norte de la ciudad se planifica con estudios especializados y conocimiento directo del territorio. Municipio de Quito

Perforaciones hasta de 40 metros

Para definir si el túnel y las estaciones pueden construirse de forma subterránea, los técnicos de la empresa TYPSA ejecutarán 37 perforaciones estratégicas con profundidades de entre 20 y 40 metros.

Estas muestras se toman directamente sobre ejes viales clave del norte de la urbe:

Avenida Diego de Vásquez

Panamericana Norte

Avenida Luis Vaccari

Avenida Giovanni Calles

Bruno León, gerente de Mantenimiento e Ingeniería del Metro de Quito, detalló que las muestras extraídas se envían a laboratorios especializados para evaluar las propiedades físicas y mecánicas del terreno.

Los primeros análisis revelan un suelo con características geotécnicas similares al tramo norte de la primera línea ya construida.

Según las autoridades, esto representaría condiciones favorables para una perforación continua y eficiente en caso de ejecutarse la obra.

En total, se realizaron 37 perforaciones para la toma de muestras de suelo para los estudios de ampliación del Metro de Quito. Cortesía.

Análisis multicriterio

Los datos obtenidos en las perforaciones alimentarán un análisis multicriterio técnico.

Este estudio servirá para definir aspectos estructurales claves antes de presuponer o licitar la construcción:

Ruta del túnel: Determinación de la trayectoria más segura y factible técnica y económicamente.

Determinación de la trayectoria más segura y factible técnica y económicamente. Ubicación de estaciones: Identificación de los puntos de mayor demanda de pasajeros y factibilidad de suelo.

Identificación de los puntos de mayor demanda de pasajeros y factibilidad de suelo. Infraestructura de soporte: Definición de la ubicación exacta de pozos de ventilación, salidas de emergencia y accesorios.

Con este proceso, el Municipio señala que busca sustentar con evidencia científica la factibilidad de conectar a la parroquia de Calderón con el sistema integrado de transporte.

Esto con el obejtivo de minimizar riesgos constructivos e imprevistos geotécnicos en el futuro.