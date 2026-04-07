Personal de limpieza reclamó pagos pendientes; Hospital Eugenio Espejo se pronuncia

Portesta de trabajadores de limpieza del Hospital Eugenio Espejo

Un grupo de trabajadores del servicio de limpieza realizó una manifestación en los exteriores del Hospital Eugenio Espejo, en el norte de Quito, este martes 7 de abril del 2026.

El reclamo estaría relacionado con pagos pendientes y condiciones laborales, según se conoció tras la protesta.

El hospital se pronunció

Las autoridades del hospital explicaron que el servicio de limpieza no es manejado directamente por la institución, sino por una empresa contratada.

Esto significa que la compañía es la responsable de pagar sueldos, entregar insumos y cumplir con las obligaciones laborales.

Incumplimientos detectados

Según el hospital, desde el inicio del contrato se han detectado problemas relacionados con pagos al personal, falta de insumos y documentos incompletos por parte de la empresa.

Estas observaciones habrían sido notificadas en varias ocasiones.

Por qué no se han realizado pagos

La casa de salud indicó que los pagos del contrato no pueden concretarse si la empresa no entrega toda la documentación requerida.

Este requisito es parte de los procesos administrativos necesarios antes de autorizar transferencias.

Desde la institución se aseguró que la falta de pago a los trabajadores sería responsabilidad exclusiva de la empresa contratista.

Además, señalaron que los trámites administrativos del hospital están al día.

Medidas ante el conflicto

Frente a esta situación, el hospital informó que activó acciones administrativas y legales para enfrentar el problema.

El objetivo es evitar que este conflicto afecte el funcionamiento de la casa de salud.

Las autoridades también indicaron que buscan garantizar que el servicio de limpieza continúe con normalidad.

Esto es considerado clave para mantener condiciones seguras para pacientes, médicos y visitantes.