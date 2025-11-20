Policía retira a habitantes de calle en Quito tras la muerte de una persona en una riña callejera

La Policía retiró a habitantes de calle del sector del Bulevar 24 de mayo, en Quito, este jueves 20 de noviembre del 2025.

La Policía Nacional desplegó, este jueves 20 de noviembre un operativo de control y retiro de habitantes de calle luego de la muerte de un hombre durante una riña callejera ocurrida la noche del 19 de noviembre de 2025.

El hecho violento se registró en la calle Rocafuerte, en el sector de La Loma Grande, en el Centro Histórico de Quito. La pelea quedó grabada en un video. En las imágenes se ve que dos hombres se enfrentaron con armas blancas.

En el video se observa que uno de los involucrados provocó repetidamente a su contrincante antes de que ambos comiencen a atacarse. Uno de ellos recibió al menos tres puñaladas y quedó tendido sobre la acera.

Testigos alertaron a los servicios de emergencia y llegó una ambulancia. La víctima fue trasladada al Hospital Eugenio Espejo, sin embargo, allí se confirmó su fallecimiento.

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) inició las investigaciones para identificar al responsable y establecer las causas de la disputa que terminó en muerte violenta.

Operativos tras el crimen

Para evitar que hechos similares se repitan, la Policía ejecutó operativos de control en el bulevar 24 de Mayo, en el centro de Quito, este jueves 20 de noviembre del 2025. Ahí se realizó el registro y retiro de habitantes de calle que permanecían en los exteriores de viviendas y comercios.

Durante la intervención se registraron a varias personas y se decomisó al menos un arma blanca. La Policía dijo que estos controles tienen como “finalidad evitar el cometimiento de hechos delictivos”.